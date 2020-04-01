Цхинвал, , 11:18 — REGNUM Депутаты Комитета парламента Южной Осетии по социальной политике и здравоохранению в рамках борьбы с распространением коронавируса предложили ввести дополнительные меры. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба законодательного органа республики.

Сообщается, что народные избранники направили рекомендации в адрес главы правительства Южной Осетии. Они предложили обеспечивать средствами дезинфекции население республики, обеспечить подготовку оборудования для дезинфекции улиц, а также освободить от уплаты арендной платы всех юридических и физических лиц. Кроме того, депутаты рекомендовали усилить работу в отношении социально незащищенных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Осетии с 27 марта по 12 апреля объявлен карантин. На это время приостановлена работа объектов общественного питания, секций и торговых объектов, за исключением тех, которые являются социально значимыми.

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