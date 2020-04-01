Москва, , 11:17 — REGNUM Около 90 тысяч людей с хроническими заболевания получили выплаты за соблюдение режима самоизоляции в Москве. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса в столице 1 апреля.

За соблюдение карантина данным лицам, как и пенсионерам положена выплата в 4 тыс. рублей. Для получения компенсации им нужно подать заявление по телефону горячей линии.

«На сегодняшний день 90 тысяч людей с хроническими заболеваниями получили материальную помощь в размере 2 тысяч рублей, остальная часть — после окончания карантина при условии его ответственного соблюдения», — сказала вице-мэр Анастасия Ракова.

Отметим, что для подтверждения заявитель должен назвать код своего заболевания и данные о пациенте должны быть в базе (проверить можно, позонив в свою поликлинику).

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