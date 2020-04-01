Ростов-на-Дону, , 11:13 — REGNUM В Ростовской области количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией осталось на прежнем уровне, передаёт ИА REGNUM 1 апреля.

По последним данным Роспотребнадзора, новых случаев заболевания COVID-19 на Дону не выявлено. В настоящее время в Ростовской области госпитализировано пять человек, заразившихся коронавирусной инфекцией.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на Дону усилены меры безопасности. В частности, действует режим всеобщей изоляции, работают только продуктовые аптеки и продуктовые магазины, организации общественного питания работают в режиме доставки. К соблюдению ограничительных мер привлечены сотрудники правоохранительных органов.

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