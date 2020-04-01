Москва, , 11:13 — REGNUM В России следует отложить введение гостиничного сбора и системы «Электронная путёвка» до нормализации ситуации с распространением пандемии нового типа коронавируса. С таким предложением выступила руководителя Ростуризма Зарина Догузова.

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«В сложившейся ситуации ведомство выступает категорически против любых инициатив, связанных с дополнительной финансовой и административной нагрузкой на отрасль, которая, очевидно, на следующем шаге ляжет на плечи туристов», — подчеркнула глава Федерального агентства по туризму.

Догузова считает, что обсуждению этих вопросов можно будет вернуться «только после нормализации эпидемиологической ситуации и возобновления темпов роста туризма».

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года комитет Госдумы по туризму и спорту рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о системе электронных путёвок, который предлагается обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путёвку и размещать сведения о ней в системе. За нарушение норм предлагается установить штрафы.

Ранее заместитель генерального директора АО «Национальные туристические технологии» Константин Якушев заявлял, что повсеместно внедрять электронную путёвку с 1 апреля 2020 года неразумно и преждевременно, так как это окажет необоснованное и значительное давление на туроператоров в преддверии высокого летнего сезона. По его мнению, более оптимальным временем будет осень.