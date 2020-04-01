Брянск, 1 апреля 2020, 11:14 — REGNUM Необходимыми лекарственными средствами обеспечены все лечебные учреждения Брянской области. Об этом губернатор Александр Богомаз рассказал журналистам на брифинге, сообщает 1 апреля корреспондент ИА REGNUM.
По словам главы региона, предприятия области начали изготавливать по 15 тысяч медицинских масок в день. Запас средств индивидуальной защиты сейчас составляет почти 400 тысяч штук, они находятся там, где нужнее всего, — в системе здравоохранения. Все лечебные учреждения также полностью обеспечены необходимыми лекарственными средствами.
В Брянской области подтверждено пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией.