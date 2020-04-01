Вашингтон, , 11:09 — REGNUM От коронавируса скончался сотрудник государственного департамента США. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Майк Помпео, передает CNBC.

По его словам, уже 40−50 человек в Госдепе заразились коронавирусом. «Ряды наших друзей в разных странах могут сильно поредеть, — сказал Помпео. — Но я надеюсь, что до этого не дойдёт».

Отметим, по состоянию на 31 марта в США было выявлено 184 тыс. подтверждённых случаев заражения коронавирусом, 3,7 тыс. человек — умерли, 6 тыс. — выздоровели.