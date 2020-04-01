Москва, , 11:07 — REGNUM Инициатива основательницы крупнейшего онлайн-ретейлера Wildberries, по сути, блокирует всю торговлю в привычном для людей формате и предлагает воспользоваться онлайн-сервисами, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры экономической политики РЭУ им. Плеханова Вячеслав Чеглов, комментируя предложение Бакальчук закрыть продуктовые магазины.

«Вот только воплощение этого в жизнь маловероятно: ни торговые сети не потянут, ни покупатели не привыкнут быстро. Да и опыт других стран о том говорит, и не надо бежать в этом случае «впереди паровоза».

Нормальная практика, когда ты можешь пойти в магазин, а можешь заказать доставку на дом. У тебя есть свобода выбора, и ты выбираешь то, что конкретно тебе удобно. А что делать, когда выбора нет? Скажем, тебе за 70 и ты не на короткой ноге с техникой. Как быть и где брать еду? Об этом представители Wildberries молчат.

Если у Wildberries более 30 тыс. пунктов для выдачи заказов по стране, то это только потому, что у них нет оффлайновых точек и другого способа доставки товара потребителей, кроме курьеров, просто не существует.

А в продовольственном ретейле все иначе, им не нужны десятки тысяч пунктов выдачи заказов и толпы курьеров — их основной потребитель пока еще предпочитает самостоятельно приобретать товары в магазинах.

Так, где взять ресурсы, чтобы закрыть потребности 147 миллионов человек, проживающих в нашей стране? Это миллионы несуществующих сейчас пунктов выдачи товаров и не рекрутированная пока «армия» курьеров.

Значит, после закрытия всех магазинов, как это предлагает онлайн-ретейлер, большинство людей просто останутся без еды. По факту, инициатива больше вредит здоровью и жизни, чем от чего-то оберегает.

Сам факт того, что каждому крупному ретейлеру нужно сейчас максимально продумывать меры по обеспечению безопасности, неоспорим. Социальная дистанция, санитайзеры, измерение температуры, проветривание и обработка поверхностей — вот меры, о которых должна идти речь.

С другой стороны, работу продолжают собственные пункты выдачи заказов Wildberries, что в текущих условиях просто противоречит правилам самоизоляции и предписаниям правительства и городских властей.

В условиях карантина ограничены почти все передвижения, кроме тех, которые несут жизненно важную функцию, но покупка одежды к таким явно не относится.

Но если вспомнить, что Wildberries «давно играет на чужом поле», то есть создает инфраструктуру для продажи продуктов питания, то многое становится понятным. Поэтому первоочередно здесь, скорее, надо говорить о не совсем добросовестной конкуренции.

Должно рассматриваться скорее не закрытие продовольственных магазинов, чем закрытие, а помощь офлайну, и не только продовольственным магазинам, но и магазинам с товарами для дома, аптекам.

Уничтожение офлайна создаст дополнительное и не нужное сегодня напряжение в обществе, внесет сумбур в головы покупателей, приведет к потере веры в завтрашний день, которое по факту просто ставит под угрозу вымирания население нашей страны», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, владелица интернет-магазина Wildberries и самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук из-за угрозы распространения коронавируса призвала закрыть торговые сети для посетителей.

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