Москва, , 11:06 — REGNUM За последние сутки в РФ подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах. Об этом 1 апреля сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наибольшее количество случаев — в Москве. Здесь подтвердилось 267 новых случаев. На втором месте Коми — 32 случая. Далее идут Петербург и Московская область — 27 и 15. В Саратовской области за сутки подтвердился диагноз у 11 человек.

За сутки умерли семь человек. Всего в России 2777 случаев коронавируса в 75 регионах. 24 человека умерли.