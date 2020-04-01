Благовещенск, , 11:05 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов принял решение передать для нужд мобильных бригад ещё 11 автомобилей из гаража регионального правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе области.

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Медицинским мобильным бригадам будут переданы семь автомобилей в четыре поликлиники Благовещенска, кроме того, четыре машины будут направлены в распоряжение волонтеров.

«Три машины сейчас находятся в резерве. Все водители проходят медицинское обследование, их обеспечили средствами индивидуальной защиты, в салонах авто регулярно проводится обработка», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье волонтёрам и медикам передали несколько автомобилей из гаража регионального правительства.