Симферополь, , 11:05 — REGNUM За минувшие сутки в Республике Крым не зафиксировано ни одного случая коронавирусной пневмонии. Об этом 1 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции в республике сообщила руководитель регионального управления Роспотребназора Наталья Пеньковская.

«За минувшие сутки были обследованы 20 человек, новых случаев не выявлено. В обсерваторы доставлены 2 человека за нарушение режима самоизоляции», — отметила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму объявили начало карантина по коронавирусу со 2 апреля. Власти Севастополя ввели в городе режим всеобщей самоизоляции, запретив гражданам покидать свои дома.

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