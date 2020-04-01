Ростов-на-Дону, , 11:01 — REGNUM В Ростове-на-Дону к контролю за соблюдением режима самоизоляции привлекут наряды Росгвардии и полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 1 апреля.

Контроль за соблюдением карантина ужесточён в целях предупреждения дальнейшего распространения COVID-19. Задача патрулей — вести разъяснительные беседы с нарушителями режима самоизоляции.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области действует режим всеобщей изоляции. На въездах в Ростов-на-Дону наряды ДПС усилены сотрудниками Росгвардии (ОМОН). По состоянию на утро 1 апреля в регионе подтверждено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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