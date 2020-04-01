Тула, , 11:01 — REGNUM Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Тульской области за последние сутки, об этом 1 апреля сообщил оперативный штаб по коронавирусу.

Общее число подтверждённых случаев коронавируса на территории региона, таким образом, составило уже 15. Последний случай ранее был зарегистрирован 30 марта. Трое пациентов выписаны с выздоровлением.

Всего за последние сутки, по данным оперативного штаба, в России подтверждено 440 случая коронавируса в 35 регионах России. Сутками ранее число подтверждённых случаев составило 500.