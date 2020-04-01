Киншаса, , 11:00 — REGNUM Система здравоохранения Демократической Республики Конго нуждается в срочной поддержке, иначе будущее детей страны будет разрушено. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление, сделанное представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В соответствии с заявлением, вторая по площади страна Африки, охваченная вооруженными конфликтами, одновременно борется со вспышками пяти смертельно опасных заболеваний — малярии, кори, холеры, коронавируса и лихорадки Эбола.

В связи с этим в ЮНИСЕФ призвали правительство этой богатой полезными ископаемыми страны выделять больше ресурсов на финансирование системы здравоохранения. Если этого не будет сделано, то, по мнению экспертов фонда, жизнь многих конголезских детей будет поставлена под угрозу из-за болезней.

По данным ООН, в прошлом году в ДР Конго было зарегистрировано 16,5 миллионов случаев заражения малярией. Страна также переживает самую серьезную эпидемию кори в мире, в результате которой погибли тысячи детей в возрасте до пяти лет.

Холера является эндемической болезнью в ДР Конго — в прошлом году было зарегистрировано более 30 000 случаев заболевания.

Власти ДР Конго также пытаются сдержать вспышку болезни Эбола на востоке страны, где действуют десятки ополченцев, в результате активности которых один миллион человек был перемещен.

И теперь в стране также были выявлены случаи заболевания COVID-19. Хотя число случаев относительно невелико, по словам экспертов, существует риск катастрофы, если произойдет дальнейшее распространение вируса.