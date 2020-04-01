Москва, , 11:04 — REGNUM Специалисты подтвердили 440 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 35 российских регионах. Об этом сообщает 1 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве, там заражение подтвердилось у 267 человек. Ещё 32 случая выявлено в Коми, 27 — в Санкт-Петербурге, 15 — в Московской области, 11 — в Саратовской, по семь — в Вологодской и Челябинской областях.

По шесть заражений выявлено за сутки в Ленинградской области, Бурятии и Красноярском крае, по пять — в Тульской области и Краснодарском крае, по четыре — в Воронежской, Волгоградской, Пензенской и Омской областях.

Кроме того, по три новых случая зафиксировано в Курской и Тамбовской областях и Югре. По два случая — в Брянской и Ивановской областях, Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. По одному — во Владимирской, Липецкой, Тверской, Новосибирской и Сахалинской областях, в Чечне, Башкирии, Мордовии, а также в Алтайском, Приморском и Хабаровском краях.

В общей сложности количество подтверждённых заражений в России достигло 2777 случаев.

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