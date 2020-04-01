Ставрополь, , 10:58 — REGNUM Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено еще у четверых жителей Ставропольского края. Всего диагноз COVID-19 в регионе по состоянию на утро 1 апреля установлен у 10 человек, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

Вместе с тем, один из пациентов с подтвержденным коронавирусом на Ставрополье уже выписан, поскольку исследования подтвердили, что он выздоровел. Остальные пациенты остаются в изолированных боксах под наблюдением врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное. Анализы еще девяти жителей края, у которых есть подозрение на COVID-19, еще находятся на исследовании в научном центре «Вектор» в Новосибирске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье для сдерживания распространения коронавируса был введен режим обязательной самоизоляции для жителей региона всех возрастов. Действует он до 6 апреля.

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