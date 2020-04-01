Серов, Свердловская область, , 10:58 — REGNUM В Серове (Свердловская область) патрули измеряют температуру у людей, въезжающих в город. Об этом заявили в пресс-службе главы Серова.

Как передаёт «Интерфакс», решение было принято в городском штабе по борьбе с COVID-19.

«ДПС останавливает весь входящий транспорт, а медики проводят термометрию, информационные беседы с людьми», — уточнили в пресс-службе мэра.

За первый день работы проверяюшие не зафиксировали ни единого гражданина с высокой температурой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует карантин по COVID-19. В регионе подтверждено 33 случая заражения новым коронавирусом.

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