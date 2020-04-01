Москва, , 10:54 — REGNUM Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в России увеличилось за сутки на 440 случаев. Об этом сообщает 1 апреля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

Новые случаи выявлены в 35 регионах России, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Больше всего новых случаев в столице, там коронавирус подтвердился у 267 человек.

Таким образом, общее число выявленных в России случаев достигло 1 апреля 2777.

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