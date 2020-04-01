Сеул, , 10:56 — REGNUM В Южной Корее продолжают выписывать из больниц военнослужащих, у которых ранее был выявлен коронавирус нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны стран.

По их словам, из больницы выписан представитель сухопутных войск из Тэгу. Общее число выписанных из больницы военных увеличилось до 31 человека.

По состоянию на 10:00 1 апреля в армии Южной Кореи зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусом. Из них двадцать один случай — представители сухопутных войск, четырнадцать случаев — представители военно-воздушных сил, один случай — представитель военно-морских сил, два случая — морские пехотинцы и один случай — представитель министерства обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число подтвержденных случаев увеличилось до 9887 человек.

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