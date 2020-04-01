Уфа, , 10:57 — REGNUM Второй случай заболевания COVID-19 зафиксирован в Кумертау. Об этом 1 апреля сообщил глава города Олег Фролов.

На 31 марта в Башкирии было зарегистрировано семь подтвержденных случаев COVID-19. Среди них была и жительница Кумертау, которая прибыла из поездки в Европу.

Кто стал вторым зараженным, Олег Фролов не сообщил. Данные об инфицированных глава города не привел.

Он призвал граждан соблюдать режим самоизоляции, а также выполнять рекомендации специалистов по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Мэр Кумертау также сообщил, что самым безопасным местом в настоящее время является дом.

Читайте ранее в этом сюжете: Владелица Wildberries предложила закрыть продуктовые магазины