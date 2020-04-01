Пермь, , 11:31 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится жесткий режим самоизоляции. В случаях острой необходимости возможен выход из дома, но при условии наличия перчаток и масок. Однако в аптеках наблюдается дефицит средств индивидуальной защиты. Как пояснила министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, маски можно сшить самим. Более того, они будут даже эффективнее одноразовых масок.

Глава ведомства отметила, что материалом для масок может стать марля, сложенная в четыре слоя, или ткань. Перчатки подойдут не только резиновые, но и садовые хлопчатобумажные. По возвращению с улицы домой перчатки следует обеззараживать, мыть с помощью дезинфицирующих средств или прогладить утюгом.

«Чем меньше будет выходить из дома, тем больше шансов сохранить здоровье», — подчеркнула Мелехова.

Со 2 апреля на территории Пермского края покинуть пределы дома, квартиры граждане могут только в случаях необходимости: для получения экстренной медпомощи, из-за угрозы жизни и здоровью, до ближайшего магазина и аптеки, выгула домашних животных (100 метров от дома), выноса мусора, на работу или с работу (при наличии разрешения работодателя). При себе граждане должны иметь документы.

Для нарушителей режима обязательной самоизоляции предусмотрены штрафы до 300 тыс. рублей.