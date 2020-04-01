Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM Петербург не сможет финансово поддержать все категории жителей в связи с экономическими последствиями коронавируса. Об этом заявил 1 апреля вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин на пленарном заседании городского Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Основной задачей Елин назвал обеспечение первоочередных расходов, не останавливая жизнь города и не отказываясь от социальных обязательств.

«Будут ли выплаты всем категориям граждан? Нет, не будет, мы такое себе позволить не можем», — сказал Елин.

Он напомнил, что губернатор Александр Беглов принял решение выплатить пожилым петербуржцам старше 65 лет, находящимся на самоизоляции, по 2 тыс. рублей, а школьников обеспечить ежедневными сухими пайками.

Дополнительные средства также потребуются на выплаты зарплат медикам, которые работают в опасной зоне, а также некоторым другим категориям жителей.

«Тотальной поддержки, прямой раздачи, как в Америке, по 3 тысячи долларов мы, конечно, себе позволить не сможем», — подчеркнул Евгений Елин.

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