Белгород, , 10:53 — REGNUM 14 человек уклоняются от режима самоизоляции по COVID-19 и находятся в розыске в Белгородской области. Данные по коронавирусу на 1 апреля предоставил региональный оперативный штаб.

Всего на 9:00 на самоизоляции находятся 1 909 граждан, сняты с наблюдения 2 770 человек. 34 белгородца находятся в обсерваторе в Валуйках, 11 — в инфекционных стационарах. Выписаны из больниц 13 человек.

Нарушил режим самоизоляции 51 житель области, в отношении них приняты административные меры. А вот 14 человек находятся в розыске.

Общее количество заболевших коронавирусной инфекции в регионе — пять человек (одна девушка проходила лечение в Москве, она выписана из больницы с выздоровлением).