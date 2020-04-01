Москва, , 10:50 — REGNUM Владелица интернет-магазина Wildberries и самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук из-за угрозы распространения коронавируса предложила закрыть торговые сети для посетителей, передаёт РБК.

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По её словам, это снизит количество контактов между людьми и обеспечит безопасность населения в условиях распространения коронавируса COVID-19.

Бакальчук предлагает всем ретейлерам перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки, оплаченных онлайн. Она уточнила, что крупнейшие онлайн‑ и офлайн-ретейлеры России подписали соглашение о безопасности покупателей и персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, владелица Wildberries потеснила Батурину в рейтинге богатейших женщин России.

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