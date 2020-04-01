Симферополь, , 10:46 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов не исключил продления карантинных мероприятий в республике и других регионах России. Об этом он заявил 1 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавируса.

«Сейчас мы ожидаем решение федеральных органов власти по поводу следующей недели. Я ощущаю по себе, что, скорее всего, режим будет продлён ещё на неделю… Я думаю, к этом всё и идёт. Так что готовится к карантинным мероприятиям надо и на всю следующую неделю», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики приняли решение ввести на полуострове со 2 апреля карантин по коронавирусу. В рамках повышения мер безопасности на Крымском мосту установят блокпост для досмотра автомобильного транспорта. В Севастополе с 1 апреля ввели для граждан режим полной самоизоляции.

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