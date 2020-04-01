Благовещенск, , 10:43 — REGNUM В Приамурье за сутки было зафиксировано десять палов в Благовещенском, Магдагачинском и Константиновском районах и в Благовещенске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Приамурью.

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Как рассказали в ведомстве, все огневые палы были оперативно ликвидированы. С начала года уже отмечено 84 пала.

«Всего в тушении пожаров было задействовано 39 человек личного состава и 13 единиц техники», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, на всей территории Приморья с 1 апреля введен особый противопожарный режим.