Цхинвал, , 10:44 — REGNUM Особый режим несения службы введен в вооруженных силах Южной Осетии для профилактики распространения коронавируса. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи осложнившейся эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19 в мире и в целях ее предупреждения и распространения в вооруженных силах Республики Южная Осетия, министерство обороны РЮО перешло на особый режим несения службы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Новый режим работы предполагает освобождение от службы с сохранением зарплаты лиц от 65 лет и старше, беременных женщин, а также женщин, у которых есть дети до 14 лет. На контрольно-пропускных пунктах медикам предписано всем заходящим на территорию части замерять температуру.

Также в расположениях приказано регулярно проводить дезинфекцию, а военнослужащим, которые приходят в часть — протирать руки спиртовым раствором. Отменены увольнения в город для военнослужащих срочной службы, запрещено проведение массовых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Осетии с 27 марта введен ряд карантинных мер. Он продлится до 12 апреля. В республике не выявлены случаи заражения коронавирусом.

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