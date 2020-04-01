Тбилиси, , 10:41 — REGNUM На 10:00 часов 1 апреля в Грузии подтверждено 5 новых случаев коронавируса, и общее число выявленных инфицированных достигло 115 человек.

По данным официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, на этот же период еще один человек выздоровел и выписан из больницы, и на данный момент от коронавируса в Грузии вылечились уже 22 пациента.

В зонах карантина находятся 5106 человек, а в стационарах под наблюдением врачей — 294 пациента.

С 08:00 часов 31 марта по всей стране введен всеобщий карантин, а с 21:00 часов до 06:00 часов каждого дня в течение всего периода чрезвычайного положения будет действовать комендантский час. Режим чрезвычайного положения в Грузии был введен приказом и декретом президента с 21 марта.