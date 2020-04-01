Лондон, , 10:40 — REGNUM С ферм в Великобритании начали массово пропадать куры-несушки. Так, местные фермеры сообщили о том, что птиц воруют из курятников в Лестере, Линкольншире, некоторых районах Йоркшира и Кардиффа. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

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Небольшие фермерские группы и организации призвали хозяев домашней птицы внимательно следить за ними после того, как часть Великобритании на фоне распространения коронавируса пострадала от нехватки яиц.

«Владельцы в других регионах говорят, что теперь они перемещают своих кур ближе к своим домам, охраняя их с собаками и используя патрули, чтобы убедиться, что они в безопасности», — говорится в статье.

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Пресс-секретарь Британского Совета по яичной промышленности заявила, что они имеют дело с «беспрецедентным спросом» и призвали людей не паниковать, скупая яйца. Однако эти призывы действия не возымели. Яйца исчезли с полок многих магазинов. Вероятно теперь, отмечает издание, что некоторые недобросовестные граждане воруют кур, чтобы держать их на своих участках во время карантина. По данным издания, нечто подобное наблюдалось только во время Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Великобритании общее количество погибших от последствий заражения коронавирусом возросло до 1789 человек. по состоянию на 31 марта в Соединенном Королевстве подтверждены 25 150 случаев заражения COVID-19.