Тбилиси, , 10:34 — REGNUM В Грузии разработан и вступит в силу новый алгоритм тестирования граждан на коронавирус, сообщил в эфире телекомпании «Рустави 2» директор Тбилисского центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.

Он пояснил, что до последнего времени в Грузии на коронавирус тестировали лишь тех граждан, у которых были признаки ОРВИ (кашель, температура, боль в горле) и одновременно история путешествия в страны с высокой степенью заражения либо контакты с лицами, которые вернулись из этих стран (в том числе из Италии или Ирана).

По словам Тенгиза Церцвадзе, такой алгоритм тестирования был достаточен на этапе сдерживания распространения коронавируса, когда все случаи заражения были импортированными.

«Сегодня, когда начался этап внутреннего распространения и в некоторых случаях пациент заражается так, что не может назвать, от кого он был инфицирован, в этот протокол внесены существенные изменения. В новом алгоритме созданы три пакета: первый остался неизменным, то есть тестированию подвергаются те, кого тестировали до сих пор. Второй пакет — это лица без симптомов, которые либо путешествовали в страны риска, например, в Италию, или принимали гостей из этих стран, либо контактировали с инфицированным пациентом. И третий пакет — это те, у кого проявляются симптомы ОРВИ, но отсутствуют факторы риска», — сообщил Церцвадзе.

По данным на 1 апреля, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 115 человек, 22 пациента выздоровели. В зонах карантина находятся 5106 человек, а в стационарах под наблюдением врачей — 294 пациента.

С 08:00 часов 31 марта по всей стране введен всеобщий карантин, а с 21:00 часов до 06:00 часов каждого дня в течение всего периода чрезвычайного положения будет действовать комендантский час. Режим чрезвычайного положения в Грузии был введен приказом и декретом президента с 21 марта.