Москва, , 10:31 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован еще в одной стране. Впервые заболевший выявлен в Сьерра-Леоне, сообщили в Роспотребнадзоре.

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В ведомстве уточнили, что заразился один человек, это завозной случай из Франции. Таким образом, количество стран мира с заразившимися коронавирусом достигло 174.

По данным на 1 апреля, общее число заболевших в мире составляет 857 тыс. 442 человек. Прирост за сутки 72 тыс. 780 случаев. (на 9,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, в 20 российских регионах за сутки зафиксировано 163 случая заражения коронавирусом.

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