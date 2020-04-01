Симферополь, , 10:30 — REGNUM Со 2 апреля на Крымском мосту установят блокпост для досмотра автомобильного транспорта на период карантина по коронавирусу. Об этом 1 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавируса заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Со 2 апреля на Крымском мосту будет выставлен блокпост для стопроцентного досмотра автомобилей», — отметил глава РК.

Также, по его словам, будут усилены меры по досмотру железнодорожного и авиатранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма объявили на полуострове начало карантина по коронавирусу со 2 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму вводят карантин по коронавирусу