Нур-Султан, , 10:28 — REGNUM В Казахстане участникам боевых действий в Нагорном Карабахе, на таджико-афганской границе с 1992 по 2001 год, а также в Чехословакии планируют расширить льготы. Об этом 1 апреля заявил министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов в парламенте.

Министр представил депутатам Мажилиса (парламента) законопроект «О ветеранах». Нурымбетов отметил, что документ формирует новые категории ветеранов, которые смогут получить жилищные и медицинские льготы.

Согласно проекту закона, к ветеранам относят участников Великой Отечественной войны, конфликта в Афганистане в составе советских войск, а также участников перечисленных конфликтов. Кроме того, в эту группу войдут участники миротворческой операции в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2019 года министр юстиции республики Марат Бекетаев заявил, что законопроект о ветеранах планирует разработать в 2020 года. Документ систематизирует все льготы ветеранам войны.

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