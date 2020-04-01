Южно-Сахалинск, 1 апреля 2020, 10:27 — REGNUM Три жительницы Сахалина с детьми-инвалидами застряли в Хабаровске из-за COVID-19. Женщинам сообщили, что все вылеты на остров отменены до 24 апреля.
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Как сообщило ИА Сахалин. Инфо, в Хабаровск женщины улетели около месяца назад, они привезли детей-инвалидов на реабилитацию. Субсидированные авиабилеты на обратную дорогу у них были куплены заранее. Но сегодня они выяснили, что все рейсы на остров отменены до 24 апреля.
В авиакомпании посоветовали купить билеты у другой авиакомпании. Но это в три раза дороже.
Издание сообщило, что неравнодушные сахалинцы, прочитав о попавших в беду землячках и их детях, очень оперативно собрали деньги и помогли женщинам и их детям купить билеты домой. Сегодня они вылетают из Хабаровска.
Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса создала коллапс в сфере авиаперевозок по всему миру. Людям приходится добираться домой через разные страны, цены на авиабилеты при этом только растут.