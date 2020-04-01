Симферополь, , 10:25 — REGNUM Карантин по коронавирусу вводят в Крыму со 2 апреля. Об этом 1 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавируса заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«По истекшим суткам у нас не зафиксировано новых заболеваний… Однако для того, чтобы купировать проблему распространения вируса, мною принято решение со 2 апреля ввести карантинные мероприятия. Мы сейчас выверяем правовую ситуацию, документы об установлении карантина будут опубликованы в течение дня», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя объявили в городе режим всеобщей самоизоляции, запретив гражданам покидать свои дома без особой надобности в целях профилактики по нераспространению коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Севастопольцев не будут сразу штрафовать за нарушение самоизоляции

Читайте развитие сюжета: На Крымском мосту уставят блокпост для досмотра автомобилей