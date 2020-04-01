Симферополь, 1 апреля 2020, 10:25 — REGNUM Карантин по коронавирусу вводят в Крыму со 2 апреля. Об этом 1 апреля на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавируса заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя объявили в городе режим всеобщей самоизоляции, запретив гражданам покидать свои дома без особой надобности в целях профилактики по нераспространению коронавирусной инфекции.
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