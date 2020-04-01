Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Данные о том, что значительное число инфицированных новым типом коронавируса людей на самом деле остаются бессимптомными, при этом могут способствовать передаче инфекции, заставили учёных и медиков иначе оценить необходимость ношения медицинских масок. Об этом в интервью репортеру WABE по вопросам здравоохранения сообщил директор Центров по контролю и профилактике заболеваний при минздраве США Роберт Рэдфилд, передаёт National Public Radio.

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Рэдфилд уточнил, что таких людей, у которых болезнь протекает без видимых симптомов, может быть 25%. Также, по его словам, нужно принять во внимание и 48-часовой период, в течение которого также возможна передача инфекции от человека, у которого пока не проявились признаки заражения.

«Это помогает объяснить, как быстро этот вирус продолжает распространяться по всей стране, потому что у нас есть бессимптомные передатчики, и у нас есть люди, которые передают за 48 часов до того, как у них появляются симптомы болезни», — пояснил эксперт.

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Эти данные заставляют критически переосмыслить ранее данные рекомендации, согласно которым медицинские маски имеет смысл носить только заражённым.

Редфилд также напомнил, что новый тип коронавируса «действительно обладает способностью передаваться гораздо легче, чем грипп».

«Сейчас он, наверное, в три раза заразнее гриппа», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по научной работе Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что разные виды медицинских масок обеспечивают различный уровень защиты от коронавирусной инфекции. Наиболее распространёнными являются хирургические маски. Они выполняют только барьерную функцию, защищая от капель слюны при чиханье и разговоре. Для сохранения защитной функции такие маски следует менять не реже, чем один раз в два часа.