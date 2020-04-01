Улан-Удэ, , 10:20 — REGNUM Среди пациентов с подозрением на коронавирус в Бурятии оказался годовалый ребёнок. Всего в инфекционную больницу из-за нового вируса госпитализировано 30 человек, у 25 из которых диагноз подтверждён.

Среди них шесть детей в возрасте 1, 7, 8, 12, 16 и 16 лет. Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова отметила, что у детей болезнь протекает в лёгкой форме.

«Дети легко переносят. Условно их можно отнести к носителям. В зоне риска пациенты старшего возраста и люди, имеющие хронические заболевания», — передаёт слова министра телеканал «Ариг Ус».

Как сообщало ИА REGNUM, Бурятия вышла на пятое место в России по количеству официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили ещё шесть случаев, а общее число таким образом достигло 25 человек. Ещё у пяти пациентов диагноз установлен предварительно.

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