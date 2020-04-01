Сухум, , 10:19 — REGNUM Комендантский час введен в Галском районе Абхазии с 31 марта. Соответствующее распоряжение и. о. президента страны Валерия Бганбы было опубликован на сайте главы республики.

В тексте документа поясняется, что данные меры необходимы для того, чтобы воспрепятствовать распространению в Абхазии коронавируса.

«Ввести на территории Галского района комендантский час с 20 часов 00 минут по 07 часов 00 минут», — говорится в распоряжении.

Жителям региона в это время запрещается находится на улице или в каких-либо общественных местах. Следить за исполнением распоряжение поручено МВД Абхазии, которому предписано задерживать нарушителей комендантского часа. Срок действия этой меры не указывается.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта жителям Галского района, граничащего с Грузией, было запрещено покидать его пределы. На выездах из города поставили милицейские кордоны. Это было сделано после того, как выяснилось, что в районе побывала женщина, у которой обнаружили коронавирус.

Заболевшая COVID-19 прибыла из России, после чего ее здоровье ухудшилось. Она перешла границу с Грузией, там ее поместили в клинику, где и выявили заболевание COVID-19.

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