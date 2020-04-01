Киев, , 10:15 — REGNUM По состоянию на утро 1 апреля на Украине подтверждены 669 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По данным представителей центра, за минувшие сутки в стране зафиксированы 120 новых случаев. Болезнь проявилась во всех областях Украины, кроме Николаевской. На данный момент зафиксированы 19 летальных исходов, десять человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черновицкой области Украины скончалась пожилая женщина, ранее гостившая у дочери во Франции.

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