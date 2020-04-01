Стокгольм, , 10:24 — REGNUM Небо над Стокгольмом и другими столицами мира, наконец, прояснилось. В Стокгольме трафик снизился на 30% после вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 и начала пандемии. В некоторые дни уровень выброса выхлопных газов уменьшается вдвое. Воздушное движение по всей Европе упало на 70%. Об этом 31 марта сообщила шведское издание SVT Nyheter.

Естественно, что после начала эпидемии мировая экономика замедлилась вследствие закрытия тысяч фабрик и заводов по всему миру, и это приносит пользу окружающей среде. Все больше людей работают удаленно из дома, перевозки грузов и товаров сократились, а общественный транспорт работает по сокращенному графику. Управление окружающей средой Стокгольма, в свою очередь, также фиксирует позитивные изменения и в столице Швеции.

Доля выбросов опасных оксидов азота в определенные дни примерно на 50% ниже. Цифра основана на данных, сопоставленных со средними выбросами за тот же период в течение 2017−2019 гг. Более чистый воздух полезен для людей с заболеваниями легких: им становится легче дышать.

Транспортный поток, в том числе на Хорнсгатане и Свеавегене, центральных магистральных улицах Стокгольма, сократился на 30%. Сообщается, что изменения выбросов углекислого газа сложно измерить, так как они являются долгоживущими в атмосфере. Однако, с большой долей вероятности, специалисты делают вывод о 30-процентом снижении в Стокгольме, согласно их исследованиям.