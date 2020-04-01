Белокуриха, Алтайский край, , 10:05 — REGNUM Жители Белокурихи, которые зарабатывали, в основном, на обслуживании отдыхающих в этой всероссийской здравницы, в условиях закрывшихся на карантин из-за коронавируса отелей, уже испытывают экономические проблемы. Как пишет канал «Алтайские крайности» со ссылкой на местного жителя, занятого в сфере пассажирских перевозок, сейчас работы на курорте нет, и не предвидится.

«Отдыхающих нет. Доходов тоже. Чем кормить семью — неизвестно. Не смог сделать платеж по кредиту. Планировал договориться в Сбербанке об отсрочке, но все закрыто на карантин. Сыплется обычная жизнь. Если отдыхающих действительно не будет до 1 июня — городу придёт. А если санатории не откроют и позже? Боюсь даже думать о таком», — делится переживаниями житель Белокурихи.

Напомним, бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в городе-курорте федерального значения Белокурихе приостановлен на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно распоряжению российских властей, в Алтайском крае, как и в других регионах, из-за мировой эпидемии коронавируса приостановили работу санаториев. Это обстоятельство застало в врасплох многих из тех, кто уже был в пути на Алтай и купил обратные билеты.

Тем временем, городские власти, судя по описанию происходящего, опубликованному алтайским фотографом Виталием Джазатором, не предприняли ничего, чтобы хотя бы предоставить несостоявшимся отдахающим временное убежище и возможность для проведения элементарных гигиенических процедур. В итоге люди рванули на отдых в Республику Алтай.

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