Москва, , 10:00 — REGNUM В Москве с 30 марта из-за введения режима самоизоляции по коронавирусу центры госуслуг «Мои документы» полностью остановили приём посетителей. Также отменена запись на получение услуг, сообщается на портале градоначальника.

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Работы МФЦ будет приостановлена до особого распоряжения. Функционируют только дежурные центры. По предварительной записи там регистрируют только отдельные акты гражданского состояния.

Отмечается, что оформить другие госуслуги москвичи могут в электронном виде на mos.ru и сайте государственных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве режим строгой самоизоляции из-за карантина по коронавирусу соблюдает подавляющее количество горожан.

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