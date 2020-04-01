Москва, , 09:59 — REGNUM Завершена разработка мобильного приложения для использования QR-кодов. Об этом заявил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, передаёт 1 апреля РИА Новости.

«Приложение для QR-кодов в Москве готово, оно заработает после соответствующего указа», — цитирует СМИ слова чиновника.

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В сообщении не приводится область применения приложения. Однако ранее в СМИ появилась информация о том, что QR-коды на время самоизоляции граждан станут пропусками при перемещении по городу.