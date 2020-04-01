Москва, , 09:57 — REGNUM Решение о продлении ограничений на работу кафе и ресторанов в Москве будет принято в зависимости от текущей обстановки. Об этом 1 апреля заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

«Открывать общепит после этой даты (5 апреля — примечание ИА REGNUM) или продлевать ограничения — будем решать в зависимости от складывающейся ситуации по коронавирусу», — написал градоначальник.

Собянин добавил, что даже если рестораны и кафе начнут работать, то увеличивать количество посадочных мест не стоит. Кроме того, начало сезона работы летних веранд переносится с 1 апреля на 15 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля депутаты Мосгордумы планируют принять поправки в Кодекс об административных правонарушениях Москвы. За нарушение режима самоизоляции введут штраф в размере 4 тыс. рублей.