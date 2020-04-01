Москва, , 09:57 — REGNUM К утру 1 апреля индекс самоизоляции в Москве достиг 4,8. Это говорит о том, что почти все жители российской столицы находятся дома. Таковы данные «Яндекса» на 06:00.

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При этом уже к 08:00 этот показатель опустился до уровня 3,6.

Отметим, что к этому часу наибольший уровень самоизоляции, согласно данным «Яндекса», был в Воронеже и Новосибирской области — 4,1. В Казани и Ростове-на-Дону он составлял 4,0.

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Напомним, с помощью специального индекса «Яндекс» оценивает уровень самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию. Так, максимальное значение указывает на то, что население сидит дома и следует рекомендациям властей.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день режим самоизоляции действует в большинстве регионов России. Ограничительные меры в большей части регионов продлятся как минимум до 5 апреля.

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