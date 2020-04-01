Стокгольм, , 10:12 — REGNUM Отслеживание случаев заражения, проведенное в начале эпидемии коронавирусной инфекции в Швеции, в настоящее время показывает, что первые зараженные люди в стране распространяют инфекцию в основном среди членов своей семьи. Об этом 1 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Данные анализы соответствуют ранним наблюдениям за развитием коронавирусной эпидемии в Китае. Согласно выводам анализов, наибольшим риском инфицирования страдают члены семьи, которые по определению могут тесные контакты с зараженными.

«Если люди живут вместе, пользуются общей кухней, возможно, спят в одной постели и проводят время вместе. Именно здесь мы обнаружили случаи заражения», — заявил Питер Уллерид, врач по инфекционному контролю в регионе Вестра-Гёталанд.

В течении двух недель точное выявление инфекции проводилось в каждом подтвержденном случае коронавирусной инфекции в Швеции. Региональные власти страны отслеживали, кем были заражены люди, и связывались с ними по телефону, а также проверяли их на наличие симптомов. Результаты подтвердили утверждение, что распространение в основном происходит среди домочадцев.