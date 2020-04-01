Москва, , 10:00 — REGNUM В Москве еще 45 пациентов, у которых был диагностирован «коронавирус», были выписаны за прошедшие сутки. Об этом 1 апреля сообщается на сайте мэра столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова также добавила, что в общей сложности в Москве от коронавируса выздоровели 115 человек.

«Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 115 выздоровевших. Надеемся, что эта позитивная тенденция будет усиливаться», — говорится в сообщении.

Напомним, на данный момент в Москве от коронавирусной инфекции лечат в восьми городских стационарах. Кроме того, в Новой Москве строят новую инфекционную больницу на 500 мест.

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