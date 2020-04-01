Якутск, , 09:57 — REGNUM В Якутии выписаны из больницы с полным выздоровлением ещё три пациента с диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Пациенты находились на излечении в республиканской клинической инфекционной больнице. Повторные комплексные исследования после проведенного лечения не выявили у них признаков инфекции. Люди выписаны домой.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта из больницы в Якутске выписали первого пациента, вылечившегося от коронавируса.