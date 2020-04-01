Тбилиси, , 10:07 — REGNUM В Грузии со временем появятся случаи смерти, вызванные коронавирусом. Такое заявление сделал перед журналистами директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Об этом 1 апреля сообщает агентство Report.

«По моим прогнозам, число инфицированных [в Грузии] увеличится, появятся цифры в очень почетной графе, где у нас написано 0, это — смертельные случаи», — заявил Церцвадзе.

В то же время он отметил, что показатели смертности будут гораздо ниже европейских. Кроме того, по его мнению, в Грузии количество заболевших COVID-19 будет исчисляться сотнями, а не тысячами, как ряде других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 1 апреля, по официальным данным, в Грузии в общей сложности выявлено 115 заразившихся коронавирусом. Из этого числа 22 заболевших COVID-19 выздоровели.

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