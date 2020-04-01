Стокгольм, , 10:02 — REGNUM Крупная шведская туристическая компания SkiStar объявила, что закроет все свои горнолыжные курорты в Селене, Вемдалене и Оре, непосредственно прилегающие к горной цепи в центральной Швеции. Компания прекратит оказывать услуги в сфере туризма с наступлением пасхальных каникул 6 апреля и до конца всего зимнего сезона в этом году. Об этом 31 марта сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

«Если мы сможем помочь поддержать нашу систему здравоохранения, которая сейчас находится в кризисном положении, мы будем рады, если сможем это сделать», — заявил генеральный директор SkiStar Стефан Шёстранд, дав понять, что закрытие курортов снизит распространение вируса и поможет медикам.

Напомним, что ранее центральные власти заверяли общественность, что прямого запрета о проведении пасхальных выходных на горных склонах Швеции, столь любимыми многими шведами и жителями континентальной Европы, не будет. Более того региональные власти регионов сообщали, что в тесном сотрудничестве с туристическими компаниями и медиками были сделаны некоторые необходимые приготовления, включая дезинфекцию курортных мест.

Тем не менее, SkiStar стала первой частной компанией, которая добровольная отказалась обслуживать своих клиентов, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения Швеции и тем самым помочь медикам. Сообщается, что руководство Skistar приняло решение по рекомендации Агентства общественного здравоохранения Швеции касательно закрытия учреждений из-за риска перегрузки в системе здравоохранения.