Биробиджан, , 09:57 — REGNUM В Еврейской автономной области после выявления трёх человек, заразившихся коронавирусом, ещё более 80 человек ждут результатов тестов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Как рассказал руководитель территориального Управления Роспотребнадзора Павел Копылов, в круг возможных контактов с заражёнными входило более 80 человек, которые все являются жителями села Амурзет. У всех взяты пробы, кроме того, все они находятся на самоизоляции.

«В Октябрьском районе, где проживали заражённые, проходят дезинфекционные мероприятия, введён карантин. Жёсткие меры направлены на недопущение распространения инфекции по территории области и сохранение здоровья жителей региона», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии выявили сразу три случая коронавируса, все заражённые — члены одной семьи.